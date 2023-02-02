"Сдались первыми": В россии заявили о победе над США

В россии заговорили о некой "победе" над американцами

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону в составе сборной СССР Александр Тихонов, который недавно оскорбил украинцев, отреагировал на предложение руководителя Олимпийского комитета США Джин Сайкс вернуть россиян в международный спорт под нейтральным флагом.

Тихонов считает, что США таким образом капитулировали перед россией, передает Р-Спорт. Он также добавил, что без россиян мировой спорт не интересен из-за отсутствия конкуренции.

"Я был прав, что американцы сдадутся первыми. С первого дня, когда все были в трауре, я говорил об этом. Политики – это словоблуды, которые доводят до тех ситуаций, что сейчас происходят.

Только конкуренция рождает интерес к спорту. У Норвегии в лыжах сейчас нет конкуренции. Она была только со стороны россии и СССР. В летних видах спорта конкуренция была тоже со стороны россии.

Если говорить о безопасности, то она должна быть в первую очередь. Ярок пример 1972 года, когда в Мюнхене погибла израильская делегация", — заявил Тихонов.

Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) предложил вернуть в международный спорт россиян, которые активно не поддерживали войну в Украине. Ряд стран собрались бойкотировать турниры, если там будут участвовать представители страны-агрессора.