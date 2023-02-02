"Здалися першими": У росії заявили про перемогу над США

У рф заговорили про якусь "перемогу" над американцями

Чотириразовий олімпійський чемпіон з біатлону у складі збірної СРСР Олександр Тихонов, який нещодавно образив українців, відреагував на пропозицію керівника Олімпійського комітету США Джин Сайкс повернути росіян до міжнародного спорту під нейтральним прапором.

Тихонов вважає, що США таким чином капітулювали перед росією, передає Р-Спорт. Він також додав, що без росіян світовий спорт не цікавий через відсутність конкуренції.

"Я мав рацію, що американці здадуться першими. З першого дня, коли всі були в жалобі, я говорив про це. Політики – це словоблуди, які доводять до тих ситуацій, що зараз відбуваються.

Лише конкуренція народжує інтерес до спорту. Норвегія в лижах зараз не має конкуренції. Вона була лише з боку росії та СРСР. У літніх видах спорту конкуренція була також з боку росії.

Якщо говорити про безпеку, то вона має бути насамперед. Яскравий приклад 1972 року, коли в Мюнхені загинула ізраїльська делегація", — заявив Тихонов.

Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет (МОК) запропонував повернути до міжнародного спорту росіян, які активно не підтримували війну в Україні. Ряд країн зібралися бойкотувати турніри, якщо там братимуть участь представники країни-агресора.