Чемпион мира по биатлону: где смотреть смешанную эстафету

В Украине все гонки будут показаны в прямом эфире

В среду, 8 февраля, в немецком Оберхофе стартует чемпионат мира 2023 года по биатлону. Первый комплект наград спортсмены разыграют в командной смешанной эстафете.

Начало эстафетной гонки в 15:45 по киевскому времени. Прямая трансляция всех гонок чемпионата мира будет на сайте "Суспільне Спорт" и местных телеканалах "Суспільного".

За сборную Украины смешанную эстафету будут бежать:

Анастасия Меркушина Юлия Джима Дмитрий Пидручный Антон Дудченко

Наша команда стартует под 11-м номером. Всего в гонке примут участие 26 национальных сборных. Напомним, что российские и белорусские биатлонисты отстранены от чемпионата мира из-за военного вторжения на территорию Украины.

Ранее мы писали, что оружие украинской биатлонистки сгорело на базе в Чернигове. Ее обстреляли российские оккупанты. Кстати, Дмитрий Пидручный на войне потерял товарища. Наш биатлонист просит просвоить его другу звание Герой Украины.

Также была информация, что бывшей биатлонистке сборной Украины дали вид на жительство в россии.