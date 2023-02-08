Чемпіон світу з біатлону: де дивитись змішану естафету

В Україні всі перегони будуть показані у прямому ефірі

У середу, 8 лютого, у німецькому Оберхофі стартує чемпіонат світу 2023 року з біатлону. Перший комплект нагород спортсмени розіграють у командній змішаній естафеті.

Початок естафетної гонки о 15:45 за київським часом. Пряма трансляція всіх гонок чемпіонату світу буде на сайті "Суспільне Спорт" та місцевих телеканалах "Суспільного".

За збірну України змішану естафету бігтимуть:

Анастасія Меркушина Юлія Джима Дмитро Підручний Антон Дудченко

Наша команда стартує під 11-м номером. Загалом у гонці візьмуть участь 26 національних збірних. Нагадаємо, що російських та білоруських біатлоністів відсторонено від чемпіонату світу через військове вторгнення на територію України.

Раніше ми писали, що зброя української біатлоністки згоріла на базі у Чернігові. Її обстріляли російські окупанти. До речі, Дмитро Підручний на війні втратив товариша. Наш біатлоніст просить нагородити його друга званням Героя України.

Також була інформація, що колишній біатлоністці збірної України дали посвідку на проживання в росії.