Это сон! Львовский "Рух" сыграет с "Миланом"
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Наша команда узнала соперника по плей-офф еврокубков
Состоялась жеребьевка 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА (U-19). Здесь Украину представлет только львовский "Рух", который обыграл "Интер".
Следующим соперником украинского клуба будет итальянский "Милан". Матчи этой стадии пройдут 28 февраля и 1 марта. Все дальнейшие стадии турнира будут состоять из одной игры.
Результаты жеребьевки Юношеской лиги УЕФА
- "Милан" – "Рух"
- "Барселона" – "Аз Алкмаар"
- "Ливерпуль" – "Порту"
- "Атлетико" – "Генк"
- "Боруссия" Д – "ПСЖ"
- "Хайдук" – "Манчестер Сити"
- "Спортинг" – "Аякс"
- "Реал" – "Зальцбург"
Напомним, что после победы над "Интером" львовские футболисты исполнили знаменитый хит Степана Гигы "Цей сон". Так что после матча с "Миланом" вызываем на бис игроков "Руха".
Напомним, что "динамовец" прославился в Юношеской лиге УЕФА благодаря бегству от главного арбитра. Ранее мы писали, что форвард сборной Украины побил россиянина в Турции.
Кстати, "Барселона" и "Реал" пытаются перезапустить проект Суперлиги. В новом турнире будут играть около 80 команд. Возможно, найдется место и для представителей Украины.