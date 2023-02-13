Укр

Это сон! Львовский "Рух" сыграет с "Миланом"

Автор
Любомир Луканюк Любомир Луканюк
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Автор
ФК Рух Новость обновлена 13 февраля 2023, 14:47

Наша команда узнала соперника по плей-офф еврокубков

Состоялась жеребьевка 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА (U-19). Здесь Украину представлет только львовский "Рух", который обыграл "Интер".

Следующим соперником украинского клуба будет итальянский "Милан". Матчи этой стадии пройдут 28 февраля и 1 марта. Все дальнейшие стадии турнира будут состоять из одной игры.

Результаты жеребьевки Юношеской лиги УЕФА

  • "Милан" – "Рух"
  • "Барселона" – "Аз Алкмаар"
  • "Ливерпуль" – "Порту"
  • "Атлетико" – "Генк"
  • "Боруссия" Д – "ПСЖ"
  • "Хайдук" – "Манчестер Сити"
  • "Спортинг" – "Аякс"
  • "Реал" – "Зальцбург"

Напомним, что после победы над "Интером" львовские футболисты исполнили знаменитый хит Степана Гигы "Цей сон". Так что после матча с "Миланом" вызываем на бис игроков "Руха".

Напомним, что "динамовец" прославился в Юношеской лиге УЕФА благодаря бегству от главного арбитра. Ранее мы писали, что форвард сборной Украины побил россиянина в Турции.

Кстати, "Барселона" и "Реал" пытаются перезапустить проект Суперлиги. В новом турнире будут играть около 80 команд. Возможно, найдется место и для представителей Украины.

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#Футбол #ФК Милан #Юношеская лига УЕФА #ФК Рух