Это сон! Львовский "Рух" сыграет с "Миланом"

Наша команда узнала соперника по плей-офф еврокубков

Состоялась жеребьевка 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА (U-19). Здесь Украину представлет только львовский "Рух", который обыграл "Интер".

Следующим соперником украинского клуба будет итальянский "Милан". Матчи этой стадии пройдут 28 февраля и 1 марта. Все дальнейшие стадии турнира будут состоять из одной игры.

Результаты жеребьевки Юношеской лиги УЕФА

"Милан" – "Рух"

"Барселона" – "Аз Алкмаар"

"Ливерпуль" – "Порту"

"Атлетико" – "Генк"

"Боруссия" Д – "ПСЖ"

"Хайдук" – "Манчестер Сити"

"Спортинг" – "Аякс"

"Реал" – "Зальцбург"

Напомним, что после победы над "Интером" львовские футболисты исполнили знаменитый хит Степана Гигы "Цей сон". Так что после матча с "Миланом" вызываем на бис игроков "Руха".

Напомним, что "динамовец" прославился в Юношеской лиге УЕФА благодаря бегству от главного арбитра. Ранее мы писали, что форвард сборной Украины побил россиянина в Турции.

Кстати, "Барселона" и "Реал" пытаются перезапустить проект Суперлиги. В новом турнире будут играть около 80 команд. Возможно, найдется место и для представителей Украины.