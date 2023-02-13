Це сон! Львівський "Рух" зіграє з "Міланом"

Наша команда дізналася суперника з плей-офф єврокубків

Відбулося жеребкування 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА (U-19). Тут Україну представить лише львівський "Рух", який обіграв "Інтер".

Наступним суперником українського клубу буде італійський "Мілан". Матчі цієї стадії відбудуться 28 лютого та 1 березня. Усі подальші стадії турніру складатимуться з однієї гри.

Результати жеребкування Юнацької ліги УЄФА

"Мілан" – "Рух"

"Барселона" – "Аз Алкмар"

"Ліверпуль" – "Порту"

"Атлетіко" – "Генк"

"Борусія" Д — "ПСЖ"

"Хайдук" – "Манчестер Сіті"

"Спортінг" – "Аякс"

"Реал" – "Зальцбург"

Нагадаємо, що після перемоги над "Інтером" львівські футболісти виконали знаменитий хіт Степана Гіги "Цей сон". Тож після матчу з "Міланом" викликаємо на біс гравців "Руху".

Нагадаємо, що "динамівець" прославився в Юнацькій лізі УЄФА завдяки втечі від головного арбітра. Раніше ми писали, що форвард збірної України побив росіянина у Туреччині.

До речі, "Барселона" та "Реал" намагаються перезапустити проект Суперліги. У новому турнірі гратимуть близько 80 команд. Можливо знайдеться місце і для представників України.