Це сон! Львівський "Рух" зіграє з "Міланом"
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Наша команда дізналася суперника з плей-офф єврокубків
Відбулося жеребкування 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА (U-19). Тут Україну представить лише львівський "Рух", який обіграв "Інтер".
Наступним суперником українського клубу буде італійський "Мілан". Матчі цієї стадії відбудуться 28 лютого та 1 березня. Усі подальші стадії турніру складатимуться з однієї гри.
Результати жеребкування Юнацької ліги УЄФА
- "Мілан" – "Рух"
- "Барселона" – "Аз Алкмар"
- "Ліверпуль" – "Порту"
- "Атлетіко" – "Генк"
- "Борусія" Д — "ПСЖ"
- "Хайдук" – "Манчестер Сіті"
- "Спортінг" – "Аякс"
- "Реал" – "Зальцбург"
Нагадаємо, що після перемоги над "Інтером" львівські футболісти виконали знаменитий хіт Степана Гіги "Цей сон". Тож після матчу з "Міланом" викликаємо на біс гравців "Руху".
Нагадаємо, що "динамівець" прославився в Юнацькій лізі УЄФА завдяки втечі від головного арбітра. Раніше ми писали, що форвард збірної України побив росіянина у Туреччині.
До речі, "Барселона" та "Реал" намагаються перезапустити проект Суперліги. У новому турнірі гратимуть близько 80 команд. Можливо знайдеться місце і для представників України.