"Айнтрахт" — "Наполи": букмекеры рассказали, кто выйдет в четвертьфинал Лиги чемпионов

Специалисты выделили однозначного фаворита в противостоянии

Во вторник, 21 февраля, немецкий "Айнтрахт" и итальянский "Наполи" проведут первый матч первого раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА сезона 2022/23. "Телеграф" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча "Айнтрахт" — "Наполи".

Букмекеры считают итальянский клуб безоговорочным фаворитом встречи. Об этом сообщает "Пари-Матч".

На успех "Наполи" аналитики предлагают сделать ставку с коэффициентом 2,14-2,15. В то же время триумф хозяев и ничья менее вероятны — 3,25-3,40 и 3,50-3,65 соответственно. Кроме того, букмекеры не сомневаются, что представитель Серии А выбьет клуб Бундеслиги из турнира — коэффициент 1,38 за "Наполи" против 3,21 за "Айнтрахт".

Прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов "Айнтрахт" — "Наполи"

Пари-Матч: (победа "Айнтрахта" 3,40 — ничья 3,65 — победа "Наполи" 2,14)

William Hill: (3,25 — 3,50 — 2,15)

Bwin: (3,30 — 3,50 — 2,15)

Первая игра между командами состоится в Германии на "Франкфуртштадионе". Ранее "Телеграф" сообщал, где и когда смотреть матч "Айнтрахт" — "Наполи".

Напомним, "Брюгге" украинца Романа Яремчука уступило "Бенфике" в первом матче 1/8 финала ЛЧ.