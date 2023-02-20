"Айнтрахт" — "Наполі": букмекери розповіли, хто вийде у чвертьфінал Ліги чемпіонів

Фахівці виділили однозначного фаворита у протистоянні

У вівторок, 21 лютого, німецький "Айнтрахт" та італійський "Наполі" проведуть перший матч першого раунду плей-офф Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2022/23. "Телеграф" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу "Айнтрахт" — "Наполі".

Букмекери вважають італійський клуб беззаперечним фаворитом зустрічі. Про це повідомляє "Парі-Матч".

На успіх "Наполі" аналітики пропонують зробити ставку з коефіцієнтом 2,14-2,15. Водночас тріумф господарів та нічия менш ймовірні – 3,25-3,40 та 3,50-3,65 відповідно. Крім того, букмекери не сумніваються, що представник Серії А виб’є клуб Бундесліги з турніру — коефіцієнт 1,38 за "Наполі" проти 3,21 за "Айнтрахт".

Прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів "Айнтрахт" — "Наполі"

Парі-Матч: (перемога "Айнтрахта" 3,40 — нічия 3,65 — перемога "Наполі" 2,14)

William Hill: (3,25 — 3,50 — 2,15)

Bwin: (3,30 — 3,50 — 2,15)

Перша гра між командами відбудеться у Німеччині на "Франкфуртштадіоні". Раніше "Телеграф" повідомляв, де і коли дивитися матч "Айнтрахт" — "Наполі".

Нагадаємо, "Брюгге" українця Романа Яремчука поступилося "Бенфіці" у першому матчі 1/8 фіналу ЛЧ.