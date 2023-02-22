"Днепр-1" - АЕК: где и когда смотреть ответный матч Лиги конференций

Украинскому клубу нужна только победа

В четверг, 23 февраля, "Днепр-1", уступивший АЕКу из Ларнаки неделю назад, сыграет с кипрским клубом ответный матч стыкового раунда Лиги конференций УЕФА сезона 2022/23. "Телеграф" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча "Днепр-1" — АЕК Ларнака.

В прямом эфире в Украине игру покажут Volia TV и "megogo". Об этом сообщает официальный сайт транслятора.

Очередной матч между командами состоится в словацком городе Кошице на местной футбольной арене, начало игры — в 19:45 по киевскому времени. Кроме того, у нас на сайте будут оперативно доступны видео голов, а также хайлайты поединка.

Из-за поражения в первой игре днепрянам необходимо обязательно побеждать, причем лучше выигрывать с разницей в два и более мяча, чтобы избежать серии пенальти.

Видеообзор первого матча между "Днепром-1" и АЕКом:

Ранее сообщалось, что "Днепр-1" подписал контракт с участником чемпионата мира по футболу-2022. Напомним, днепряне являются лидерами чемпионата Украины. В первом круге им удалось убедительно обыграть донецкий "Шахтер".