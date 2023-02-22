"Дніпро-1" — АЕК: де і коли дивитись матч-відповідь Ліги конференцій

Українському клубу потрібна лише перемога

У четвер, 23 лютого, "Дніпро-1", який поступився АЕКу з Ларнаки тиждень тому, зіграє з кіпрським клубом матч-відповідь у стиковому раунді Ліги конференцій УЄФА сезону 2022/23. "Телеграф" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу "Дніпро-1" — АЕК Ларнака.

У прямому ефірі в Україні гру покажуть Volia TV та "megogo". Про це повідомляє офіційний сайт транслятора.

Черговий матч між командами відбудеться у словацькому місті Кошице на місцевій футбольній арені, початок гри – о 19:45 за київським часом. Крім того, у нас на сайті будуть оперативно доступні відео голів, а також хайлайти поєдинку.

Через поразку у першій грі дніпрянам необхідно обов’язково перемагати, причому краще вигравати з різницею у два і більше м’ячі, щоб уникнути серії пенальті.

Відеоогляд першого матчу між "Дніпром-1" та АЕКом:

Раніше повідомлялося, що "Дніпро-1" підписав контракт з учасником чемпіонату світу з футболу-2022. Нагадаємо, дніпряни є лідерами чемпіонату України. У першому колі їм вдалося переконливо обіграти донецький "Шахтар".