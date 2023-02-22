"Днепр-1" - АЕК: букмекеры озвучили неутешительный прогноз для украинцев

Специалисты считают, что днепрянам не по силам пройти АЕК

В четверг, 23 февраля, "Днепр-1", минимально уступивший АЕКу из Ларнаки (0:1) на прошлой неделе, попытается взять реванш у кипрского клуба в рамках ответного матча стыкового раунда Лиги конференций УЕФА сезона 2022/23. "Телеграф" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча "Днепр-1" — АЕК Ларнака.

По мнению букмекеров, украинскому клубу не светит выход в 1/8 финала третьего по силе еврокубка. Об этом сообщает "Пари-Матч".

Тем не менее шансы на победу в основное время у "Днепра-1" немного выше, чем у кипрской команды — коэффициенты 2,10-2,23 против 3,20-3,45, ничья котируется коэффициентом 3,10-3,50. Добавим, что выход украинского клуба в следующий раунд турнира оценивается коэффициентом 3,15, а кипрского — 1,36.

Прогноз букмекеров на матч Лиги конференций "Днепр-1" — АЕК Ларнака

Пари-Матч: (победа "Днепра-1" 2,23 — ничья 3,20 — победа АЕКа 3,45)

William Hill: (2,10 — 3,10 — 3,30)

Bwin: (2,10 — 3,50 — 3,20)

Ответный матч "Днепр-1" — АЕК состоится в словацком Кошице. Ранее "Телеграф" рассказывал, где смотреть игру в прямом эфире в Украине.

Ранее сообщалось, что "Днепр-1" усилился футболистом, который попал на ЧМ-2022 в Катаре.