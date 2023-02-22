"Дніпро-1" — АЕК: букмекери озвучили невтішний прогноз для українців

Фахівці вважають, що дніпрянам не під силу пройти АЕК

У четвер, 23 лютого, "Дніпро-1", який мінімально поступився АЕКу з Ларнаки (0:1) минулого тижня, спробує взяти реванш у кіпрського клубу в рамках матчу-відповіді у стиковому раунді Ліги конференцій УЄФА сезону 2022/23. "Телеграф" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу "Дніпро-1" — АЕК Ларнака.

На думку букмекерів, українському клубу не світить вихід до 1/8 фіналу третього за силою єврокубка. Про це повідомляє "Парі-Матч".

Проте шанси на перемогу в основний час у "Дніпра-1" трохи вищі, ніж у кіпрської команди — коефіцієнти 2,10-2,23 проти 3,20-3,45, нічия котирується коефіцієнтом 3,10-3,50. Додамо, що вихід українського клубу до наступного раунду турніру оцінюється коефіцієнтом 3,15, а кіпрського – 1,36.

Прогноз букмекерів на матч Ліги конференцій "Дніпро-1" — АЕК Ларнака

Парі-Матч: (перемога "Дніпра-1" 2,23 — нічия 3,20 — перемога АЕКа 3,45)

William Hill: (2,10 — 3,10 — 3,30)

Bwin: (2,10 — 3,50 — 3,20)

Матч-відповідь "Дніпро-1" — АЕК відбудеться у словацькому Кошице. Раніше "Телеграф" розповідав, де дивитися гру у прямому ефірі в Україні.

Раніше повідомлялося, що "Дніпро-1" посилився футболістом, який брав участь у ЧС-2022 у Катарі.