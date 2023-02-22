"Ренн" — "Шахтер": букмекеры дали неоднозначный прогноз на матч Лиги Европы

Аналитики предрекают Горнякам выход в 1/8 финала ЛЕ

В четверг, 23 февраля, донецкий "Шахтер", обыгравший "Ренн" (2:1) в первом матче стыкового раунда плей-офф Лиги Европы УЕФА сезона 2022/23, встретится с французами в ответной игре. "Телеграф" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча "Ренн" — "Шахтер".

По мнению букмекеров, Горняки являются аутсайдерами встречи, хотя при этом у дончан чуть больше шансов на выход в 1/8 финала Лиги Европы. Об этом сообщает "Пари-Матч".

На победу "Шахтера" в гостевом матче букмекеры предлагают сделать ставку с коэффициентом 4,75-5,00. В то же время успех "Ренна" и ничья более вероятны — коэффициенты 1,63-1,68 и 3,90-4,33 соответственно. К слову, при этом специалисты дают больше шансов на выход в следующую стадию именно "Шахтеру" — коэффициенты 1,86 за дончан против 2,01 за французов.

Прогноз букмекеров на матч Лиги Европы "Ренн" — "Шахтер"

Пари-Матч: (победа "Ренна" 1,68 — ничья 4,10 — победа "Шахтера" 5,00)

William Hill: (1,67 — 3,90 — 4,80)

Bwin: (1,63 — 4,33 — 4,75)

Ответная игра "Ренн" — "Шахтер" пройдет во Франции на стадионе "Роажон Парк". Ранее "Телеграф" сообщал, где и когда смотреть этот матч в прямом эфире в Украине.

Напомним, "Шахтер" неожиданно купил вратаря сборной Украины в зимнее трансферное окно.