"Ренн" — "Шахтар": букмекери дали неоднозначний прогноз на матч Ліги Європи

Аналітики пророкують Гірникам вихід до 1/8 фіналу ЛЄ

У четвер, 23 лютого, донецький "Шахтар", який обіграв "Ренн" (2:1) у першому матчі стикового раунду плей-офф Ліги Європи УЄФА сезону 2022/23, зустрінеться з французами у грі- відповіді. "Телеграф" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу "Ренн" — "Шахтар".

На думку букмекерів, Гірники є аутсайдерами зустрічі, хоча при цьому у донеччан трохи більше шансів на вихід до 1/8 фіналу Ліги Європи. Про це повідомляє "Парі-Матч".

На перемогу "Шахтаря" у гостьовому матчі букмекери пропонують зробити ставку з коефіцієнтом 4,75-5,00. Водночас успіх "Ренна" і нічия більш імовірні — коефіцієнти 1,63-1,68 та 3,90-4,33 відповідно. До речі, при цьому фахівці дають більше шансів на вихід у наступну стадію саме "Шахтарю" — коефіцієнти 1,86 за донеччан проти 2,01 за французів.

Прогноз букмекерів на матч Ліги Європи "Ренн" — "Шахтар"

Парі-Матч: (перемога "Ренна" 1,68 — нічия 4,10 — перемога "Шахтаря" 5,00)

William Hill: (1,67 — 3,90 — 4,80)

Bwin: (1,63 — 4,33 — 4,75)

Гра у відповідь "Ренн" — "Шахтар" пройде у Франції на стадіоні "Роажон Парк". Раніше "Телеграф" повідомляв, де і коли дивитися цей матч у прямому ефірі в Україні.

Нагадаємо, "Шахтар" несподівано купив воротаря збірної України у зимове трансферне вікно.