"Ренн" — "Шахтар": де і коли дивитись матч-відповідь Ліги Європи

Гра-відповідь пройде у Франції

У четвер, 23 лютого, донецький "Шахтар", який тиждень тому обіграв "Ренн" (2:1), проведе з французами матч-відповідь стикового раунду Ліги Європи УЄФА сезону 2022/23. "Телеграф" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу "Ренн" — "Шахтар".

У прямому ефірі в Україні гру покажуть Volia TV та "megogo". Про це повідомляє офіційний сайт транслятора.

Матч-відповідь "Ренн" — "Шахтар" відбудеться в Ренні на стадіоні "Роажон Парк", початок зустрічі — о 22:00 за київським часом. Крім того, на сайті "Телеграф" будуть оперативно доступні відео голів, а також найкращі моменти зустрічі.

У першій грі Гірники здобули мінімальну перемогу, а тому французи влаштують донеччанам "спекотний" прийом на "Роажон Парк". Поки чемпіонат України на паузі, "Шахтар" мав тиждень відпочинку, а ось французи 19 лютого в рамках матчу Ліги 1 обіграли "Клермон" (2:0).

Раніше повідомлялося, що пресслужба "Шахтаря" жорстко підставив Михайла Мудрика, який приїхав до Гірників до Варшави.

Нагадаємо, "Шахтар" у лютому підписав воротаря збірної України.