"Ренн" - "Шахтер": где и когда смотреть ответный матч Лиги Европы

Ответная игра пройдет во Франции

В четверг, 23 февраля, донецкий "Шахтер", который неделю назад обыграл "Ренн" (2:1), проведет с французами ответный матч стыкового раунда Лиги Европы УЕФА сезона 2022/23. "Телеграф" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча "Ренн" — "Шахтер".

В прямом эфире в Украине игру покажут Volia TV и "megogo". Об этом сообщает официальный сайт транслятора.

Ответный матч "Ренн" — "Шахтер" состоится в Ренне на стадионе "Роажон Парк", начало встречи — в 22:00 по киевскому времени. Кроме того, на сайте "Телеграф" будут оперативно доступны видео голов, а также лучшие моменты встречи.

В первой игре Горняки добыли минимальную победу, а потому французы устроят дончанам "жаркий" прием на "Роажон Парке". Пока чемпионат Украины на паузе, у "Шахтера" была неделя отдыха, а вот французы 19 февраля в рамках матча Лиги 1 обыграли "Клермон" (2:0).

Ранее сообщалось, что пресс-служба "Шахтера" жестко подставил Михаила Мудрика, который приехал к Горнякам в Варшаву.

Напомним, "Шахтер" в феврале подписал вратаря сборной Украины.