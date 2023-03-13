"Ман Сити" - "Лейпциг": где и когда смотреть ответный матч Лиги чемпионов

Горожане попытаются пройти Быков в главном еврокубке

Во вторник, 14 марта, "Манчестер Сити" сыграет ответный поединок 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2022/23 против "РБ Лейпциг". "Телеграф" проведет прямую онлайн-трансляцию матча "Ман Сити" — "Лейпциг".

В прямом эфире в Украине ответный матч покажут Volia TV и "megogo". Об этом сообщает официальный сайт транслятора.

Ответный матч первого раунда плей-офф Лиги чемпионов "Ман Сити" — "Лейпциг" состоится в Манчестере на стадионе "Сити оф Манчестер", начало поединка — в 22:00 по киевскому времени. У нас на сайте будет доступна текстовая трансляция встречи, в ходе которой оперативно будут доступны видео голов, а также лучшие моменты игры.

Отметим, первый матч между командами, который состоялся в Германии, завершился вничью со счетом 1:1. Таким образом, победитель второго поединка пробьется в четвертьфинал ЛЧ, проигравший попрощается с еврокубками.

Напомним, игрок "Манчестер Сити" Кайл Уокер угодил в сексуальный скандал. Непристойное поведение защитника сборной Англии в одном из клубов попало на видео.