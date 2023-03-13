"Ман Сіті" — "Лейпциг": де і коли дивитись матч-відповідь Ліги чемпіонів

Містяни спробують пройти Биків у головному єврокубку

У вівторок, 14 березня, "Манчестер Сіті" зіграє поєдинок 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2022/23 проти "РБ Лейпциг". "Телеграф" проведе пряму онлайн-трансляцію матчу "Ман Сіті" — "Лейпциг".

У прямому ефірі в Україні матч-відповідь покажуть Volia TV і "megogo". Про це повідомляє офіційний сайт транслятора.

Матч-відповідь першого раунду плей-офф Ліги чемпіонів "Ман Сіті" — "Лейпциг" відбудеться в Манчестері на стадіоні "Сіті оф Манчестер", початок поєдинку — о 22:00 за київським часом. У нас на сайті буде доступна текстова трансляція зустрічі, під час якої оперативно будуть доступні відео голів, а також найкращі моменти гри.

Зазначимо, перший матч між командами, який відбувся у Німеччині, завершився внічию з рахунком 1:1. Таким чином, переможець другого поєдинку проб’ється до чвертьфіналу ЛЧ, команда, яка програє, попрощається з єврокубками.

Нагадаємо, гравець "Манчестер Сіті" Кайл Вокер потрапив у сексуальний скандал. Непристойна поведінка захисника збірної Англії в одному з клубів потрапила на відео.