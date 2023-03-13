"Порту" - "Интер": букмекеры заинтриговали прогнозом на матч Лиги чемпионов
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Аналитики ставят на миланский клуб в этом противостоянии
Во вторник, 14 марта, "Порту" и "Интер" сыграют второй поединок 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Порту" — "Интер".
По мнению букмекеров, во второй встречи у команд практически равные шансы на победу. Об этом сообщает Favbet.
На победу "Порту" в основное время можно сделать ставку с коэффициентом 2,36-2,70. Примерно такие же цифры букмекеры дают и на успех "Интера" (2,60-2,78), а вот ничья в основное время менее вероятно — коэффициент 3,30-3,50. Добавим, что специалисты ставят на проход "Интера" — коэффициент 1,36 за итальянцев против 3,40 за португальцев.
Прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов "Порту" — "Интер" (основное время)
- Favbet: (победа "Порту" 2,67 — ничья 3,40 — победа "Интера" 2,78)
- William Hill: (2,70 — 3,30 — 2,60)
- Bwin: (2,35 — 3,50 — 2,70)
Напомним, первая игра, которая состоялась в Италии, завершилась минимальной победой "Интера" со счетом 1:0, а потому португальцам необходима только победа.
Ранее сообщалось, что "Милан" впервые за 11 лет пробился в четвертьфинал Лиги чемпионов.