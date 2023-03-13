"Порту" - "Интер": букмекеры заинтриговали прогнозом на матч Лиги чемпионов

Аналитики ставят на миланский клуб в этом противостоянии

Во вторник, 14 марта, "Порту" и "Интер" сыграют второй поединок 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Порту" — "Интер".

По мнению букмекеров, во второй встречи у команд практически равные шансы на победу. Об этом сообщает Favbet.

На победу "Порту" в основное время можно сделать ставку с коэффициентом 2,36-2,70. Примерно такие же цифры букмекеры дают и на успех "Интера" (2,60-2,78), а вот ничья в основное время менее вероятно — коэффициент 3,30-3,50. Добавим, что специалисты ставят на проход "Интера" — коэффициент 1,36 за итальянцев против 3,40 за португальцев.

Прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов "Порту" — "Интер" (основное время)

Favbet: (победа "Порту" 2,67 — ничья 3,40 — победа "Интера" 2,78)

William Hill: (2,70 — 3,30 — 2,60)

Bwin: (2,35 — 3,50 — 2,70)

Напомним, первая игра, которая состоялась в Италии, завершилась минимальной победой "Интера" со счетом 1:0, а потому португальцам необходима только победа.

Ранее сообщалось, что "Милан" впервые за 11 лет пробился в четвертьфинал Лиги чемпионов.