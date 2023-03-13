"Порту" – "Інтер": букмекери заінтригували прогнозом на матч Ліги чемпіонів

Аналітики ставлять на міланський клуб у цьому протистоянні

У вівторок, 14 березня, "Порту" та "Інтер" зіграють другий поєдинок 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Порту" — "Інтер".

На думку букмекерів, у другій зустрічі команди мають рівні шанси на перемогу. Про це повідомляє Favbet.

На перемогу "Порту" в основний час можна зробити ставку з коефіцієнтом 2,36-2,70. Приблизно такі ж цифри букмекери дають і на успіх "Інтера" (2,60-2,78), а ось нічия в основний час менш імовірна — коефіцієнт 3,30-3,50. Додамо, що фахівці ставлять на прохід "Інтера" — коефіцієнт 1,36 за італійців проти 3,40 за португальців.

Прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів "Порту" — "Інтер" (основний час)

Favbet: (перемога "Порту" 2,67 — нічия 3,40 — перемога "Інтера" 2,78)

William Hill: (2,70 — 3,30 — 2,60)

Bwin: (2,35 — 3,50 — 2,70)

Нагадаємо, перша гра, яка відбулася в Італії, завершилася мінімальною перемогою "Інтера" з рахунком 1:0, а тому португальцям потрібна лише перемога.

Раніше повідомлялося, що "Мілан" вперше за 11 років пробився до чвертьфіналу Ліги чемпіонів.