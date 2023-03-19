Украинская сноубордистка завершила сезон "золотом" на Кубке Европы (видео)

Украинка на мажорной ноте завершила сезон

В воскресенье, 19 марта, украинская сноубордистка Аннамари Данча добыла золотую медаль на заключительном этапе Кубка Европы в итальянском Рачинес. Накануне 19-летняя Надежда Гапатин выиграла "серебро" в параллельном слаломе на этапе КЕ.

Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета (НОК) Украины в Facebook. В текущем сезоне Аннамари уже подымалась на самую высокую строчку пьедестала этапа КЕ, одержав победу в параллельном слаломе в Австрии.

"Золото", которое добыла в борьбе сегодня в параллельном слаломе 32-летняя представительница Закарпатья, стало ее седьмой наградой в этом сезоне и седьмой медалью высшего сорта в карьере на этапах Кубка Европы.

"Поздравляем и гордимся! Спасибо за невероятный сезон, полный достижений и свершений! Наш спортивный фронт – в надежных руках!" — гласит сообщение НОК.

Ранее сообщалось, что двойной победой для Украины завершились соревнования в параллельном гигантском слаломе на Кубке Европы по сноубордингу в Австрии.

Напомним, на Универсиаде-2023 украинский сноубордист Михаил Харук выиграл "золото".