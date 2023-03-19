Українська сноубордистка завершила сезон "золотом" на Кубку Європи (відео)

Українка на мажорній ноті завершила сезон

У неділю, 19 березня, українська сноубордистка Аннамарі Данча виборола золоту медаль на завершальному етапі Кубка Європи в італійському Рачінесі. Напередодні 19-річна Надія Гапатин виграла "срібло" у паралельному слаломі на етапі КЄ.

Про це повідомляє пресслужба Національного олімпійського комітету (НОК) України у Facebook. У поточному сезоні Аннамарі вже підіймалася на найвищий рядок п’єдесталу етапу КЄ, здобувши перемогу в паралельному слаломі в Австрії.

"Золото", яке виборола у паралельному слаломі 32-річна представниця Закарпаття, стало її сьомою нагородою цього сезону та сьомою медаллю вищого ґатунку в кар’єрі на етапах Кубка Європи.

"Вітаємо і пишаємося! Дякую за неймовірний сезон, повний досягнень і звершень! Наш спортивний фронт — у надійних руках!" — йдеться у повідомленні НОК.

Раніше повідомлялося, що подвійною перемогою для України завершилися змагання у паралельному гігантському слаломі на Кубку Європи зі сноубордингу в Австрії.

Нагадаємо, на Універсіаді-2023 український сноубордист Михайло Харук виграв "золото".