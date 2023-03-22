Сборная Украины перед Англией проведет "секретный" матч

Встреча состоится уже 23 марта

Сборная Украины перед стартом в отборе на Чемпионат Европы-2024 проведет спарринг с ФК "Брентфорд".

Об этом сообщает Tribuna.com со ссылкой на штаб сборной Украины. По информации источника, соперником нашей команды станет команда Английской премьер-лиги "Брентфорд".

Сообщается, что национальная команда проведет товарищеский матч против "Брентфорда" за закрытыми дверями без представителей СМИ и болельщиков, а поединок смогут посетить только официальные представители двух команд.

По информации Профутбол Digital, матч Украина — "Брентфорд" начнется 23 марта в 19.00 по киевскому времени. Встреча может состояться как на стадионе английской команды, так и на тренировочной базе.

Напомним, в отборе на Евро-2024 волею жребия "Желто-синие" попали в группу С, где сыграют против Англии, Италии, Мальты и Северной Македонии. С расписанием и турнирными раскладами нашей команды можно ознакомиться у нас на сайте.

Ранее "Телеграф" сообщал, где и когда смотреть матч Англия — Украина в квалификации на чемпионат Европы-2024.