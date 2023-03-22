Збірна України перед Англією проведе "секретний" матч

Зустріч відбудеться вже 23 березня

Збірна України перед стартом у відборі на Чемпіонат Європи-2024 проведе спаринг із ФК "Брентфорд".

Про це повідомляє Tribuna.com із посиланням на штаб збірної України. За інформацією джерела, суперником нашої команди стане команда Англійської прем’єр-ліги "Брентфорд".

Повідомляється, що національна команда проведе товариський матч проти "Брентфорда" за зачиненими дверима без представників ЗМІ та вболівальників, а поєдинок зможуть відвідати лише офіційні представники двох команд.

За інформацією Профутбол Digital, матч Україна – "Брентфорд" розпочнеться 23 березня о 19.00 за київським часом. Зустріч може відбутися як на стадіоні англійської команди, так і на тренувальній базі.

Нагадаємо, у відборі на Євро-2024 волею жереба "Жовто-сині" потрапили до групи С, де зіграють проти Англії, Італії, Мальти та Північної Македонії. З розкладом та турнірними розкладами нашої команди можна ознайомитись у нас на сайті.

Раніше "Телеграф" повідомляв, де і коли дивитися матч Англія — Україна у кваліфікації на чемпіонат Європи-2024.