Джошуа - Франклин: где и когда смотреть бой в Украине

AJ возвращается на ринг после двух поражений от Александра Усика

В субботу, первого апреля, британский боксер Энтони Джошуа (24-3, 22 КО) проведет поединок с американцем Джермейном Франклином (21-1, 14 КО). Британец впервые выходит на ринг после двух болезненных поражений от украинца Александра Усика.

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Поединок пройдет в Лондоне (Великобритания) на арене O2, начало шоу — в 21:00 по киевскому времени.

Экс-чемпион мира в тяжелом весе по нескольким версиям Джошуа выйдет в ринг впервые после поражения от украинца Усика. Впервые с 2015 года британец не будет сражаться за титул.

Добавим, что Франклин имеет в своем послужном списке поражение, причем американец проиграл в своем последнем поединке британцу Диллиан Уайту (решением большинства судей).

Напомним, в случае победы над Франклином Джошуа имеет неплохи шансы подраться за титул WBC со своим соотечественником Тайсоном Фьюри, определив таким образом лучшего боксера Британии. Накануне Фьюри и Усик не смогли договориться о проведении супербоя в апреле 2023 года.