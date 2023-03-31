Джошуа — Франклін: де і коли дивитися бій в Україні

AJ повертається на ринг після двох поразок від Олександра Усика

У суботу, 1 квітня, британський боксер Ентоні Джошуа (24-3, 22 КО) проведе поєдинок з американцем Джермейном Франкліном (21-1, 14 КО). Британець вперше виходить на ринг після двох болючих поразок від українця Олександра Усика.

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Поєдинок пройде в Лондоні (Велика Британія) на арені O2, початок шоу о 21:00 за київським часом.

Ексчемпіон світу у важкій вазі за кількома версіями Джошуа вийде у ринг уперше після поразки від українця Усика. Вперше з 2015 року британець не боротиметься за титул.

Додамо, що Франклін має у своєму послужному списку поразку, причому американець програв у своєму останньому поєдинку британцю Ділліан Вайту (рішенням більшості суддів).

Нагадаємо, у разі перемоги над Франкліном Джошуа має непогані шанси побитися за титул WBC зі своїм співвітчизником Тайсоном Ф’юрі, визначивши таким чином найкращого боксера Британії. Напередодні Ф’юрі та Усик не змогли домовитися про проведення супербою у квітні 2023 року.