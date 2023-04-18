Одна из самых высоких вершин мира впервые покорилась украинке
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Альпинистка уже второй раз покорила восьмитысячник
Анна Гуту стала первой украинской альпинисткой, покорившей одну из самых высоких вершин мира Аннапурна в Гималаях. Недавно в боях за Бахмут погиб известный украинский альпинист Орест Кинаш.
Об этом в Facebook сообщает Спортивный Комитет Украины. Аннапурна – десятая по высоте гора в мире с 8091 м.
Для Гуту покорение этой вершины – уже второй восьмитысячник в карьере.
Ранее альпинистка Ирина Галай впервые в истории Украины покорила вершину К2 Чогори.
Перед этим украинский альпинист Валентин Сипавин совершил восхождение на вулкан и установил мировой рекорд – плавал на каяке на высоте 6377 метров над уровнем моря.