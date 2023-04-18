Укр

Одна из самых высоких вершин мира впервые покорилась украинке

Автор
Андрей Синявский Андрей Синявский
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Автор
Анна Гуту поднялась на Аннапурну Новость обновлена 18 апреля 2023, 21:56
Анна Гуту поднялась на Аннапурну. Фото facebook.com/scu.org.ua

Альпинистка уже второй раз покорила восьмитысячник

Анна Гуту стала первой украинской альпинисткой, покорившей одну из самых высоких вершин мира Аннапурна в Гималаях. Недавно в боях за Бахмут погиб известный украинский альпинист Орест Кинаш.

Об этом в Facebook сообщает Спортивный Комитет Украины. Аннапурна – десятая по высоте гора в мире с 8091 м.

Для Гуту покорение этой вершины – уже второй восьмитысячник в карьере.

Ранее альпинистка Ирина Галай впервые в истории Украины покорила вершину К2 Чогори.

Перед этим украинский альпинист Валентин Сипавин совершил восхождение на вулкан и установил мировой рекорд – плавал на каяке на высоте 6377 метров над уровнем моря.

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#Рекорд #Альпинизм #Гималаи