Одна з найвищих вершин світу вперше підкорилася українці
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Альпіністка вже вдруге підкорила восьмитисячник
Анна Гуту стала першою українською альпіністкою, яка підкорила одну з найвищих вершин світу Аннапурна, що в Гімалаях. Нещодавно в боях за Бахмут загинув відомий український альпініст Орест Кінаш.
Про це у Facebook повідомляє Спортивний Комітет України. Аннапурна — десята за висотою гора в світі з 8091 м.
Для Гуту підкорення цієї вершини — вже другий восьмитисячник у кар'єрі.
Раніше альпіністка Ірина Галай вперше в історії України підкорила вершину К2 Чогорі.
Перед цим український альпініст Валентин Сипавін здійснив сходження на вулкан і встановив світовий рекорд — плавав на каяку на висоті 6377 метрів над рівнем моря.