Одна з найвищих вершин світу вперше підкорилася українці

Альпіністка вже вдруге підкорила восьмитисячник

Анна Гуту стала першою українською альпіністкою, яка підкорила одну з найвищих вершин світу Аннапурна, що в Гімалаях. Нещодавно в боях за Бахмут загинув відомий український альпініст Орест Кінаш.

Про це у Facebook повідомляє Спортивний Комітет України. Аннапурна — десята за висотою гора в світі з 8091 м.

Для Гуту підкорення цієї вершини — вже другий восьмитисячник у кар'єрі.

Раніше альпіністка Ірина Галай вперше в історії України підкорила вершину К2 Чогорі.

Перед цим український альпініст Валентин Сипавін здійснив сходження на вулкан і встановив світовий рекорд — плавав на каяку на висоті 6377 метрів над рівнем моря.