Стаховский предупредил украинцев: отправиться на войну придется каждому

Именитый спортсмен призвал всех готовиться

Известный украинский теннисист Сергей Стаховский, который воюет на фронте, убежден, что всем украинцам нужно готовиться к мобилизации.

Об этом он написал на своей странице в Instagram. По его словам, все, кто сейчас дома и считает, что война уже заканчивается, или что его это не затронет, очень сильно ошибаются.

"Оружие в руки придется взять каждому из нас… раньше или позже. Поэтому пока вы дома и проводите спокойную жизнь, помните, что за каждый спокойный день кто-то из наших побратимов отдал жизнь", — отметил Стаховский.

Спортсмен призвал готовиться к военному делу, пока есть возможность выбирать инструкторов, курсы и направление, ведь когда мобилизуют, уточнил он, шансы быть успешным воином и выжить повысятся в разы.

Ранее из-за войны Стаховский развелся с женой Анфисой Булгаковой, имеющей российское гражданство.

Напомним, что в декабре бывший теннисист в соцсетях показал пленных вагнеровцев. Также он предложил пригласить в подвал украинского боксера Василия Ломаченко после неоднозначный заявлений легковеса.

Также Стаховский присоединился к "охоте" на военного преступника Игоря Гиркина (Стрелкова). Атлет готов выделить 10 тыс. долларов тому, кто возьмет его в плен. Эта инициатива получила нашла отклик у многих известных украинцев.

Спортсмену 36 лет. Он выигрывал восемь турниров ATP, из которых четыре — в одиночном разряде. Также он выходил в финал юниорского Открытого чемпионата США-2004 — турнира "Большого шлема".. За карьеру ему удалось заработать 5,4 млн долларов призовых.