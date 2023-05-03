Олимпийская чемпионка покончила с собой в 32 года

Спортсменка выиграла три медали в Рио-2016

Олимпийская чемпионка из США Тори Боуи умерла в возрасте в 32 года. Ранее с собой покончила российская кикбоксерша Екатерина Думбрава.

О смерти легкоатлетки в Twitter сообщает ее управляющая компания Icon Management. Бегунья выиграла золото на Играх-2016 в Рио по итогам эстафеты 4х100 м, а также серебро на стометровке и бронзу на дистанции 200 м.

"Мы потеряли клиента, близкого друга, дочь и сестру. Тори была чемпионом… маяком света, который сиял так ярко! Мы по-настоящему убиты горем, и наши молитвы с ее семьей и друзьями", — говорится в посте.

По информации Sportsmax.tv, который ссылается на источник, атлетка скончалась в результате самоубийства. Примечательно, что в 2017 году она признавалась, что была близка к суициду, но ее жизнь спас спорт.

В конце 2022 года в 43 года самостоятельно ушел из жизни знаменитый швейцарский биатлонист Симон Халленбартер.

Перед этим австрийский экс-футболист Герхард Родакс покончил жизнь самоубийством в 57 лет, бросившись под поезд — тот ехал со скоростью 150 км в час.