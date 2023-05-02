"Унизительно": россия не признала Севастополь и Крым своими в легкой атлетике

Севастополь и Крым вне единого легкоатлетического руководства россии

Аннексированные рф у Украины Севастополь и Крым не войдут в состав всероссийской легкоатлетической федерации (ВФЛА), которая исключена из мировой легкоатлетической семьи.

Об этом Forpost сообщил "президент" так называемой федерации легкой атлетики Севастополя Игорь Паклин. По его словам, это сделано для восстановления членства в мировой атлетике, которое прекратили в 2015 году после допинг-скандала.

"И министерство спорта россии решило, что мы просто как юрлицо зарегистрируемся и будем работать параллельно с ВФЛА, но без подтверждения членства во всероссийской федерации", – отметил Паклин.

Псевдофункционер добавил, что это решение принято в рф после полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года. Он также посетовал на то, что в Севастополе нет крытого легкоатлетического манежа.

"Севастополь не заслужил такого отношения. Это федеральный город. И не иметь ни одного легкоатлетического манежа – это унизительно", — резюмировал Паклин.

Недавно европейская легкоатлетическая ассоциация (European Athletics) продолжила международный запрет для атлетов из рф и Беларуси до окончания войны стран-агрессоров против Украины.

Ранее стало известно, что украинцы взяли четыре награды на чемпионате Европы по легкой атлетике в помещении. Также на этом турнире произошел чудовищный инцидент с участием испанского бегуна.