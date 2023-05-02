"Принизливо": росія не визнала Севастополь та Крим своїми в легкій атлетиці

Севастополь і Крим поза єдиним легкоатлетичним керівництвом росії

Анексовані рф в України Севастополь і Крим не увійдуть до складу всеросійської легкоатлетичної федерації (ВФЛА), яка виключена зі світової легкоатлетичної родини.

Про це Forpost повідомив президент так званої федерації легкої атлетики Севастополя Ігор Паклін. За його словами, це зроблено для відновлення членства в світовій атлетиці, яке припинили у 2015 році після допінг-скандалу.

"І міністерство спорту Росії вирішило, що ми просто як юрособа зареєструємося і працюватимемо паралельно з ВФЛА, але без підтвердження членства у всеросійській федерації", — зазначив Паклін.

Псевдофункціонер додав, що це рішення ухвалено в рф після повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року. Він також нарік на те, що в Севастополі немає критого легкоатлетичного манежу.

"Севастополь не заслужив такого відношення. Це федеральне місто. І не мати жодного легкоатлетичного манежу – це принизливо", — резюмував Паклін.

Нещодавно європейська легкоатлетична асоціація (European Athletics) продовжила міжнародну заборону для атлетів з рф і Білорусі до закінчення війни країн-агресорів проти України.

Раніше стало відомо, що українці взяли чотири нагороди на чемпіонаті Європи з легкої атлетики в приміщенні. Також на цьому турнірі стався жахливий інцидент за участю іспанського бігуна.