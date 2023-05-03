Олімпійська чемпіонка наклала на себе руки в 32 роки

Спортсменка виграла три медалі в Ріо-2016

Олімпійська чемпіонка зі США Торі Боуї померла у віці 32 роки. Раніше на себе наклала руки російська кікбоксерка Катерина Думбрава.

Про смерть легкоатлетки в Twitter повідомляє її керуюча компанія Icon Management. Бігунка виграла золото на Іграх-2016 в Ріо за підсумками естафети 4х100 м, а також срібло на стометрівці та бронзу на дистанції 200 м.

"Ми втратили клієнта, близького друга, дочку та сестру. Торі була чемпіоном... маяком світла, яке сяяло так яскраво! Ми по-справжньому вбиті горем, і наші молитви з її сім’єю та друзями", — йдеться у пості.

За інформацією Sportsmax.tv, яке посилається на джерело, атлетка померла внаслідок самогубства. Примітно, що в 2017 році вона зізнавалася, що була близька до суїциду, та її життя врятував спорт.

Наприкінці 2022 року в 43 роки самостійно пішов із життя знаменитий швейцарський біатлоніст Сімон Халленбартер.

Перед цим австрійський ексфутболіст Герхард Родакс покінчив життя самогубством у 57 років, кинувшись під потяг — той їхав зі швидкістю 150 км на годину.