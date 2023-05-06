Гвоздик сразится с бывшим хоккеистом: где и когда смотреть бой

Украинские трансляторы не заинтересовались в поединке Гвоздика

В субботу, 6 мая, в Гвадалахаре (Мексика) состоится большой вечер профессионального бокса, в андеркарде которого выступит бывший чемпион WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик (18–1, 14 КО), недавно давший откровенное интервью о полномасштабном вторжении рф в Украину.

В прямом эфире в Украине бой Гвоздика с бывшим хоккеистом Ричардом Болотниксом из Латвии (19–6–1, 8 КО) покажет медиасервис DAZN. Об этом сообщает официальный сайт транслятора.

Поединок будет доступен подписчикам сервиса. Стоимость подписки в Украине — 370 грн в месяц. Бой украинца пройдет в рамках грандиозного вечера бокса, главным событием которого станет поединок мексиканца Сауля Альвареса с британцем Джоном Райдером. На кону этой дуэли стоят четыре чемпионские пояса "Канело" во втором среднем весе. Трансляция вечера бокса на DAZN начнется 7 мая в 02:00 (время киевское), бой украинца ожидается в 04:00, а главный поединок шоу начнется около 06:00.

Добавим, на взвешивании Гвоздик и Болотникс показали одинаковый вес — 79,29 кг (174,8 фунтов).

Лучшие моменты в карьере Гвоздика

Напомним, в феврале 2023 года Гвоздик внезапно возобновил карьеру. В 6-раундовом поединке украинец легко победил малоизвестного мексиканца Жозуэ Обандо. К слову, перед этим поединком с украинским боксером произошел необычный конфуз.