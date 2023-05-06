Гвоздик поб'ється з колишнім хокеїстом: де і коли дивитися бій

Українські транслятори не зацікавилися у поєдинку Гвоздика

У суботу, 6 травня, у Гвадалахарі (Мексика) відбудеться великий вечір професійного боксу, в андеркарді якого виступить колишній чемпіон WBC у напівважкій вазі Олександр Гвоздик (18–1, 14 КО), який нещодавно дав відверте інтерв’ю про повномасштабне вторгнення рф в Україну.

У прямому ефірі в Україні бій Гвоздика з колишнім хокеїстом Річардом Болотніксом із Латвії (19–6–1, 8 КО) покаже медіасервіс DAZN. Про це повідомляє офіційний сайт транслятора.

Поєдинок буде доступний підписникам сервісу. Вартість передплати в Україні – 370 грн на місяць. Бій українця пройде в рамках грандіозного вечора боксу, головною подією якого стане поєдинок мексиканця Сауля Альвареса із британцем Джоном Райдером. На кону цієї дуелі стоять чотири чемпіонські пояси "Канело" у другій середній вазі. Трансляція вечора боксу на DAZN розпочнеться 7 травня о 02:00 (час київський), бій українця очікується о 04:00, а головний поєдинок шоу розпочнеться близько 06:00.

Додамо, на зважуванні Гвоздик та Болотнікс показали однакову вагу — 79,29 кг (174,8 фунта).

Найкращі моменти в кар’єрі Гвоздика

Нагадаємо, у лютому 2023 року Гвоздик раптово відновив кар’єру. У 6-раундовому поєдинку українець легко переміг маловідомого мексиканця Жозуе Обандо. До речі, перед цим поєдинком з українським боксером стався незвичайний конфуз.