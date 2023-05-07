В 98 лет умерла старейшая в мире чемпионка зимней Олимпиады
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В 95 лет она выступала среди ветеранов
5 мая в возрасте 98 лет умерла олимпийская чемпионка в лыжах Сийри Рантанен. Ранее на 92 году жизни в Киеве умерла легендарная спортсменка Вера Крепкина, сотворившая своей победой главную сенсацию на Олимпиаде в Риме.
О смерти Рантанен сообщает STT. Финская спортсменка была старейшей в мире чемпионкой зимних Игр благодаря успеху в 1956 году в итальянской Кортина-д’Ампеццо.
Помимо золотой медали, она также выигрывала бронзу на Олимпиадах 1952 и 1960 годов в норвежском Осло и американском Скво-Вэлли соответственно.
Финка была пионером в этом виде спорта для своей страны, поскольку женские лыжные гонки были впервые признаны олимпийским видом спорта на зимних Играх-1952.
В 2021 году легендарная лыжница осталась без ноги из-за ветряной оспы. За четыре года до того она выступала на турнире для ветеранов.
На этой неделе в возрасте 32 лет с собой покончила олимпийская чемпионка из США в легкой атлетике Тори Боуи.
Ранее суицид в 43 года совершил известный швейцарский биатлонист Симон Халленбартер.
Также сообщалось, что бывший футболист из Австрии Герхард Родакс в 57 лет покончил с собой, бросившись под поезд, ехавший со скоростью 150 км в час.