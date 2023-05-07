В 98 років померла найстаріша в світі чемпіонка зимової Олімпіади

У 95 років вона виступала серед ветеранів

5 травня у віці 98 років померла олімпійська чемпіонка в лижах Сійрі Рантанен. Раніше на 92 році життя в Києві померла легендарна спортсменка Віра Крепкіна, яка створила своєю перемогою головну сенсацію на Олімпіаді в Римі.

Про смерть Рантанен повідомляє STT. Фінська спортсменка була найстарішою в світі чемпіонкою зимових Ігор завдяки успіху в 1956 році в італійській Кортіна-д’Ампеццо.

Крім золотої медалі, вона також вигравала бронзу на Олімпіадах 1952 та 1960 років у норвезькому Осло та американському Скво-Веллі відповідно.

Фінка була піонером в цьому виді спорту для своєї країни, оскільки жіночі лижні перегони були вперше визнані олімпійським видом спорту на зимових Іграх-1952.

В 2021 році легендарна лижниця залишилася без ноги через вітряну віспу. За чотири роки до того вона виступала на турнірі для ветеранів.

Цього тижня у віці 32 років наклала на себе руки олімпійська чемпіонка зі США в легкій атлетиці Торі Боуї.

Раніше суїцид в 43 роки здійснив відомий швейцарський біатлоніст Сімон Халленбартер.

Також повідомлялося, що колишній футболіст з Австрії Герхард Родакс у 57 років наклав на себе руки, кинувшись під поїзд, який їхав зі швидкістю 150 км на годину.