Вероятный соперник Фьюри потрясающим технокаутом победил в первом раунде (видео)

Супертяжеловес одержал знаковую победу

Потенциальный соперник британца Тайсона Фьюри, с которым про бой не сумел договориться украинец Александр Усик, Джозеф Паркер (32−3, 22 КО) эффектно сокрушил Файгу Опелу (15−4−2, 11 КО).

Видео потрясающего нокаута от новозеландца в Twitter опубликовал IFL TV. Поединок прошел в австралийском Мельбурне в рамках шоу, которое организовал промоушен No Limit Boxing.

Паркер начал с места в карьер, с первых секунд обрушив на оппонента всю тяжесть своих ударов. Опелу не сумел прийти в себя и позволил визави быстро с ним разобраться.

В итоге новозеландский боксер воспользовался шансом и потряс австралийца, в результате чего тот зашатался и потерял равновесие, а рефери остановил бой.

На днях Усик забавно отреагировал на жесткий выпад Фьюри в его адрес.

Ранее появилась информация, что на Ближнем Востоке хотят провести грандиозный вечер бокса, где сойдутся лучшие супертяжеловесы мира. Между тем украинец отреагировал на срыв боя с британцем.