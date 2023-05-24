Імовірний суперник Ф’юрі приголомшливим технокаутом переміг у першому раунді (відео)

Суперважкоатлет здобув знакову перемогу

Потенційний суперник британця Тайсона Ф’юрі, з яким про бій не зумів домовитися українець Олександр Усик, Джозеф Паркер (32-3, 22 КО) ефектно розбив Файгу Опелу (15-4-2, 11 КО).

Відео приголомшливого нокауту від новозеландця в Twitter опублікував IFL TV. Поєдинок відбувся в австралійському Мельбурні в рамках шоу, яке організував промоушен No Limit Boxing.

Паркер почав з місця в кар’єр, з перших секунд обрушивши на опонента весь тягар своїх ударів. Опелу не зумів прийти до тями і дозволив візаві швидко з ним розібратися.

В результаті новозеландський боксер скористався шансом і струснув австралійця, внаслідок чого той захитався і втратив рівновагу, а рефері зупинив бій.

Днями Усик кумедно відреагував на жорсткий випад Ф’юрі на його адресу.

Раніше з’явилася інформація, що на Близькому Сході хочуть провести грандіозний вечір боксу, де зійдуться найкращі суперважковаговики світу. Тим часом українець відреагував на зрив бою із британцем.