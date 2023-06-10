"Просто убили": российский чемпион пожаловался на санкции

Россиянин фактически не выступал с 2015 года

Чемпион мира по прыжкам в длину россиянин Александр Меньков винит в отсутствии международной карьеры санкции Всемирной федерации легкой атлетики (World Athletics), которая отстраняла российских спортсменов от соревнований из-за допинг-скандалов и полномасштабного вторжения рф в Украину.

Соответствующий комментарий Менькова доступен на ТАСС. Он считает, что его карьеру "просто убили", однако вины своей страны в этом он не видит.

"Я часто вспоминаю свою победу на чемпионате мира, которая случилась десять лет назад. Очень яркие были ощущения. Моя карьера была на взлете, я мог бы еще многого достигнуть, думаю, если бы нас не убрали в ноябре 2015 года. Обидно очень, у меня полкарьеры просто убили.

Никто мне так ни разу не объяснил, почему я остаюсь без нейтрального статуса и возможности выступать на международных стартах. Я каждый год отправлял заявку в нашу федерацию. А потом спрашивал, почему у меня опять нет допуска, на что получал только заверения в том, что они работали, пытались и хотели. На этом все и заканчивалось", — заявил Меньков.

Напомним, недавно олимпийская чемпионка Токио в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене расплакалась, когда говорила о своей международной карьере.

Ранее сообщалось, что украинка Ярослава Магучих установила рекорд сезона в мире в прыжках в высоту.