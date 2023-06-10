"Просто вбили": російський чемпіон поскаржився на санкції

Росіянин фактично не виступав із 2015 року

Чемпіон світу зі стрибків у довжину росіянин Олександр Меньков звинувачує у відсутності міжнародної кар’єри санкції Всесвітньої федерації легкої атлетики (World Athletics), яка усувала російських спортсменів від змагань через допінг-скандали та повномасштабне вторгнення рф в Україну.

Відповідний коментар Менькова доступний на ТАСС. Він вважає, що його кар’єру "просто вбили", проте провини своєї країни у цьому він не бачить.

"Я часто згадую свою перемогу на чемпіонаті світу, яка трапилася десять років тому. Дуже яскраві були відчуття. Моя кар’єра була на зльоті, я міг би ще багато досягти, думаю, якби нас не прибрали в листопаді 2015 року. Прикро, у мене півкар'єри просто вбили.

Ніхто мені так жодного разу не пояснив, чому я залишаюся без нейтрального статусу та можливості виступати на міжнародних стартах. Я щороку надсилав заявку до нашої федерації. А потім питав, чому я знову не маю допуску, на що отримував тільки запевнення в тому, що вони працювали, намагалися і хотіли. На цьому все й закінчувалося", — заявив Меньков.

Нагадаємо, нещодавно олімпійська чемпіонка Токіо у стрибках у висоту росіянка Марія Ласіцкене розплакалася, коли говорила про свою міжнародну кар’єру.

Раніше повідомлялося, що українка Ярослава Магучіх встановила рекорд сезону у світі у стрибках у висоту.