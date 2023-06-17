"Будем летать по паспортам рф": российский футболист выставил себя посмешищем за стиль гопника в аэропорту США

Игроку не понравился сервис в Нью-Йорке

Футболист московского "Динамо" Игорь Лещук в аэропорту Нью-Йорка проявил себя откровенно хамской манере сродни гопнику. Ранее его соотечественнице-теннисистке Виталии Дьяченко отказали в полете рейсом польском авиакомпании.

Историей об этом он поделился в Telegram. 27-летний голкипер пожаловался на сервис в США и заодно похвастался тем, что он из рф.

Футболисту не понравилось то, как его досматривали, когда заставили перекладывать вещи с ленты на ленту и вынудили разуться, после чего еще и не дали бахилы.

"Я, разозлившись на все это, сказал сотруднику досмотра, что у нас в России сервис лучше и всегда есть бесплатные бахилы, на что он ответил:

"Это не Россия, а Америка", – с чем в целом невозможно не согласиться. Но я решил добить финалочкой: "Скоро мы к вам по российским паспортам летать будем", – заключил Лещук.

В итоге вратаря высмеяли даже читатели российских СМИ:

"Вот в Америке сервис плохой, но в отпуск я полечу туда. Гений";

"Не сказочный, а феерический";

"Добавил бы еще, что скоро этой Америке кердык, че уж";

"Вот нравятся мне эти патриоты. Критикуют постоянно Запад, всё там загнивает, всё там плохо, но все прутся туда вместо Саратова или Самары. Почему?".

Ранее российский футболист "Ман Сити" исполнил борцовский прием на сопернике.

Перед этим другой российский игрок Иван Таранов заявил, что депрессии не существует, а существует только лень.