"Літатимемо за паспортами рф": російський футболіст виставив себе посміховиськом за стиль гопника в аеропорту США

Гравцю не сподобався сервіс у Нью-Йорку

Футболіст московського "Динамо" Ігор Лещук в аеропорту Нью-Йорка показав себе у відверто хамській манері, що схожа на гопника. Раніше його співвітчизниці-тенісистці Віталії Дьяченко відмовили у польоті рейсом польській авіакомпанії.

Історією про це він поділився в Telegram. 27-річний голкіпер поскаржився на сервіс у США і заразом похвалився тим, що він із рф.

Футболісту не сподобалося те, як його оглянули, коли змусили перекладати речі зі стрічки на стрічку та роззутись, після чого ще й не дали бахили.

"Я, розлютившись на все це, сказав співробітнику огляду, що у нас в Росії сервіс кращий і завжди є безкоштовні бахіли, на що він відповів:

"Це не Росія, а Америка", — із чим загалом неможливо не погодитися. Але я вирішив добити фіналочкою: "Скоро ми до вас за російськими паспортами літатимемо", — сказав Лещук.

В результаті воротаря висміяли навіть читачі російських ЗМІ:

"Ось в Америці сервіс поганий, але у відпустку я полечу туди. Геній";

"Не казковий, а феєричний";

"Додав би ще, що скоро цій Америці кердик, че вже";

"От подобаються мені ці патріоти. Критикують постійно Захід, все там загниває, все там погано, але всі пруться туди замість Саратова чи Самари. Чому?"

Раніше російський футболіст "Ман Сіті" виконав борцівський прийом на супернику.

Перед цим інший російський гравець Іван Таранов заявив, що депресії не існує, а існують лише лінощі.