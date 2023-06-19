Испания впервые выиграла Лигу наций: видеообзор финала с Хорватией

Турнир проводится с 2018 года

В воскресенье, 18 июня, определился победитель третьего сезона Лиги наций УЕФА. Финал четырех проходил в Нидерландах.

В финальном матче, который проходил в Роттердаме на стадионе "Де Кейп", сошлись сборные Хорватии и Испании. Обладателем Кубка Лиги наций стала сборная Испании, победившая хорватов лишь по итогам футбольной лотереи (0:0, 5:4 по пенальти). Об этом сообщает "Телеграф".

В игровое время команды не забили ни одного гола. В итоге судьба трофея решалась в серии пенальти. Там футболисты Фурии Роха была более точными. В составе Хорватии промахнулись Майер и Петкович, тогда как за испанцев не забил Ляпорт. Таким образом, испанцы впервые выиграли Лигу наций. До этого в турнире побеждали Португалия и Франция.

Отметим, в первом полуфинале Хорватия выбила Нидерланды (4:2), а Испания прошла Италию (2:1).

К слову, в матче за третье место итальянцы победили хозяев Финала четырех.

Ранее сообщалось, что на матче сборных болельщики спели известную кричалку про президента рф владимира путина.

Напомним, украинский футболист забил потрясающий гол в американской лиге.