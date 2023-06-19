Турнір проводиться з 2018 року

У неділю 18 червня визначився переможець третього сезону Ліги націй УЄФА. Фінал чотирьох проходив у Нідерландах.

У фінальному матчі, який проходив у Роттердамі на стадіоні "Де Кейп", зійшлися збірні Хорватії та Іспанії. Володарем Кубка Ліги націй стала збірна Іспанії, яка перемогла хорватів лише за підсумками футбольної лотереї (0:0, 5:4 за пенальті). Про це повідомляє "Телеграф".

У ігровий час команди не забили жодного голу. У результаті доля трофея вирішувалася у серії пенальті. Там футболісти Фурії Роха були точнішими. У складі Хорватії промахнулися Маєр та Петкович, тоді як за іспанців не забив Ляпорт. Таким чином, іспанці вперше виграли Лігу націй. До цього в турнірі перемагали Португалія та Франція.

Зазначимо, у першому півфіналі Хорватія вибила Нідерланди (4:2), а Іспанія пройшла Італію (2:1).

До речі, у матчі за третє місце італійці перемогли господарів Фіналу чотирьох.

Раніше повідомлялося, що на матчі збірних уболівальники заспівали відому кричалку про президента рф володимира путіна.

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