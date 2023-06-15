Хорватія перемогла Нідерланди в драматичній розв’язці та вийшла у фінал Ліги націй (відео)

У фіналі команда зіграє проти переможця матчу Італія — Іспанія

Збірна Хорватії з рахунком 4:2 драматично обіграла Нідерланди в додатковий час та пробилася до фіналу Ліги націй з футболу. Чинним чемпіоном є збірна Франції.

Про це повідомляє "Телеграф". Балканська національна команда по ходу гри поступалася 0:1, після чого втратила перемогу в компенсований час, але виграла в додаткові півгодини матчу.

Нідерланди – Хорватія. Відео голів та огляд матчу Ліги націй

Нідерланди відкрили рахунок на 34-й хвилині завдяки голу Доніелла Малена, але на початку другого тайму Хорватія відновила рівновагу після точного удару Андрєя Крамарича з пенальті.

На 72-й хвилині Маріо Пашаліч уже вивів "Шашечних" уперед, але "Помаранчеві" драматично перевели гру в додатковий час на шостій доданій до основного часу хвилині — відзначився Ноа Ланг.

І все ж таки, в екстратаймах збірна Хорватії не тільки зуміла ще раз повести в рахунку, а й зміцнити свою перевагу за допомогою голів Бруно Петковича та Луки Модрича (з пенальті). У фіналі балканці зіграють проти переможця іншого півфінального поєдинку між Італією та Іспанією.

Днями збірна України зіграла внічию з Німеччиною (3:3) в товариському матчі. В п’ятницю, 16 червня, Синьо-жовті проведуть другий матч у відборі на чемпіонат Європи-2024 проти команди Північної Македонії.

Цей поєдинок буде показаний в прямому ефірі в Україні одразу на кількох платформах. З розкладом, результатами та відеооглядами всіх ігор Синьо-жовтих у кваліфікації на ЧЄ-2024 можна ознайомитись на сайті "Телеграф".