Румыния - Украина: где и когда смотреть матч молодежного Евро-2023

Сине-желтые сыграют против хозяев континентального первенства U-21

В субботу, 24 июня, сборная Украины проведет свой второй поединок в финальной части молодежного чемпионата Европы-2023 против команды Румынии. В стартовой игре группового раунда коллектив Руслана Ротаня победил грозную Хорватию. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча Украина U-21 — Румыния U-21.

В прямом эфире игру Украина U-21 — Румыния U-21 покажет сайт "Суспільне Спорт", а также местные телеканалы "Суспільного Мовлення" ("Суспільне Київ", "Суспільне Черкаси" и т.д.) только в цифровом эфире T2, кабельных сетях и IPTV. Об этом сообщает сайт "Суспільне Спорт". Начало встречи — в 19:00 по киевскому времени.

Матч Украина U-21 — Румыния U-21 состоится в Бухаресте (Румыния) на стадионе "Стяуа". "Телеграф" проведет текстовый онлайн игры, в рамках которой у нас на сайте оперативно будут доступны видео голов, а также лучших моментов поединка.

Всего на чемпионате Европы U-21, который проходит с 21 июня по 8 июля в Грузии и Румынии, участвуют 16 сборных. Три лучшие команды Евро-2023 (кроме Франции и Англии) получат путевки на Олимпийские игры 2024 года.

Напомним, что в первом туре группового раунда молодежная сборная Украины победила Хорватию (2:0), тогда как Румыния проиграла Испании (0:3).

Украина U-21 — Хорватия U-21 - 2:0

Румыния U-21 — Испания U-21 - 0:3

Таким образом, перед вторым туром испанцы лидируют в квартете B, опережая вторых в таблице украинцев по разнице мячей, тогда как румыны идут на третьей строчке, а хорваты — на четвертой.

Положение команд в группе B после 1-го тура

Ранее главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань огласил список из футболистов, которые играют на чемпионате Европы-2023 U-21.

С расписанием, результатами, видеообзорами матчей Сине-желтых на молодежном чемпионате Европы-2023 можно ознакомиться на сайте "Телеграф".