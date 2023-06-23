Румыния - Украина: онлайн-трансляция матча молодежного Евро-2023

Сине-желтые проведут вторую игру турнира против хозяев первенства

В субботу, 24 июня, сборная Украины U-21 проведет второй матч группового раунда финальной части чемпионата Европы-2023 против команды Румынии U-21. В стартовой игре группового раунда коллектив Руслана Ротаня победил грозную Хорватию.

"Телеграф" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Румыния U-21 — Украина U-21. Поединок состоится в Бухаресте (Румыния) на стадионе "Стяуа". Начало — в 19:00 по киевскому времени.

В первом туре группового раунда молодежная сборная Украины победила Хорватию (2:0), тогда как Румыния проиграла Испании (0:3). Испанцы лидируют в квартете B, опережая вторых в таблице украинцев по разнице мячей. Румыны идут на третьей строчке, а хорваты — на четвертой.

Украина U-21 — Хорватия U-21 - 2:0

Румыния U-21 — Испания U-21 - 0:3

Всего на чемпионате Европы U-21, который проходит с 21 июня по 8 июля в Грузии и Румынии, участвуют 16 сборных. Три лучшие команды Евро-2023 (кроме Франции и Англии) получат путевки на Олимпийские игры 2024 года.

Поединок Румыния U-21 — Украина U-21 будет доступен для просмотра в прямом эфире в Украине сразу на нескольких платформах. Букмекеры назвали фаворита матча Румыния U-21 — Украина U-21.

Ранее главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань огласил список из футболистов, которые играют на чемпионате Европы-2023 U-21.

С расписанием, результатами, видеообзорами матчей Сине-желтых на молодежном чемпионате Европы-2023 можно ознакомиться на сайте "Телеграф".