Румыния - Украина: букмекеры оказывают давление на команду Ротаня в матче молодежного Евро-2023

Авторитетные конторы представили свои котировки

В субботу, 24 июня, Сине-желтые проведут вторую игру в финальной части молодежного чемпионата Европы-2023 против команды Румынии. В стартовой игре группового раунда коллектив Руслана Ротаня победил грозную Хорватию. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча Украина U-21 — Румыния U-21.

По мнению аналитиков, сборная Украины является фаворитом в этом противостоянии, что создает на нее давление перед игрой. Об этом сообщает Favbet.

На успех украинцев букмекеры предлагают сделать ставку с коэффициентом 1,85-2,02. В то же время ничья и триумф румын менее вероятны — коэффициенты 3,20-3,70 и 3,60-4,20 соответственно. Отметим, специалисты Favbet оценили вероятность успеха Сине-желтых в 50%, а победу Румынии — в 24%.

Прогноз букмекеров на матч Румыния U-21 — Украина U-21.

Favbet: (победа Украины 2,02 — ничья 3,70 — победа Румынии 4,2)

William Hill: (1,85 — 3,20 — 3,60)

Bwin: (1,90 — 3,50 — 3,80)

Поединок Румыния U-21 — Украина U-21 будет доступен для просмотра в прямом эфире в Украине сразу на нескольких платформах.

Ранее главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань огласил список из футболистов, которые играют на чемпионате Европы-2023 U-21.

С расписанием, результатами, видеообзорами матчей Сине-желтых на молодежном чемпионате Европы-2023 можно ознакомиться на сайте "Телеграф".