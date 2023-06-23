Румунія — Україна: букмекери чинять тиск на команду Ротаня в матчі молодіжного Євро-2023

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У суботу, 24 червня, Синьо-жовті проведуть другу гру у фінальній частині молодіжного чемпіонату Європи-2023 проти Румунії. В стартовій грі групового раунду колектив Руслана Ротаня переміг грізну Хорватію. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу Україна U-21 — Румунія U-21.

На думку аналітиків, збірна України є фаворитом у цьому протистоянні, що створює на неї тиск перед грою. Про це повідомляє Favbet.

На успіх українців букмекери пропонують зробити ставку із коефіцієнтом 1,85-2,02. Водночас нічия і тріумф румунів менш вірогідні — коефіцієнти 3,20-3,70 і 3,60-4,20 відповідно. Зазначимо, фахівці Favbet оцінили ймовірність успіху Синьо-жовтих у 50%, а перемогу Румунії – в 24%.

Прогноз букмекерів на матч Румунія U-21 — Україна U-21

Favbet: (перемога України 2,02 – нічия 3,70 – перемога Румунії 4,2)

William Hill: (1,85 — 3,20 — 3,60)

Bwin: (1,90 — 3,50 — 3,80)

Поєдинок Румунія U-21 — Україна U-21 буде доступним для перегляду в прямому ефірі в Україні відразу на кількох платформах.

Раніше головний тренер молодіжної збірної України Руслан Ротань оголосив список із футболістів, які грають на чемпіонаті Європи-2023 U-21.

З розкладом, результатами, відеооглядами матчів Синьо-жовтих на молодіжному чемпіонаті Європи-2023 можна ознайомитись на сайті "Телеграф".